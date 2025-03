​Mulher de Gene Hackman ligou para clínica um dia depois da data de morte

A mulher do ator Gene Hackman ligou para uma clínica médica um dia a seguir à data estimada da sua morte. A revelação é feita por um dos médicos da clínica.

Segundo o jornal britânico “The Daily Mail”, o médico Josiah Child garante que Betsy Arakwa “não morreu no dia 11, porque ela ligou para a minha clínica no dia 12”.

“Ela ligou na manhã de dia 12 e falou com um dos nossos médicos que lhe disse para vir à tarde”, explicou. No entanto, a mulher de Gene Hackman nunca apareceu.

“Tentámos ligar-lhe várias vezes, mas nunca atendeu”, adiantou ainda.

Josiah Child assegura ainda que a consulta não estaria relacionada com problemas respiratórios. “Não tinha nenhuns sintomas de dificuldades respiratórias. A consulta não era para nada relacionado com o hentavírus”, disse também.

Gene Hackman, 95 anos, e a mulher, 65, foram encontrados mortos em casa no dia 26 de fevereiro. De acordo com as perícias efetuadas, a mulher de Gene Hackman teria falecido a 11 de fevereiro devido a uma infeção viral nos pulmões.

O ator norte-americano, que também sofria de Alzheimer em estado avançado, morreu cerca de uma semana depois, devido a doença cardiovascular. De acordo com a investigação, a última atividade do pacemaker de Gene Hackman foi a 18 de fevereiro, que terá sido a data da morte.