Países anunciam apoio de 5,8 mil ME à Síria sem contribuição dos EUA

Os países que participaram na conferência para apoiar a Síria comprometeram-se esta segunda-feira com 5,8 mil milhões de euros, menos do que o compromisso feito anteriormente, por falta de contribuição dos Estados Unidos da América (EUA).

"Comprometemo-nos com um total de 5,8 mil milhões de euros, 4,2 mil milhões de euros em doações e 1,6 mil milhões de euros em empréstimos", anunciou a comissária europeia responsável pelo Mediterrâneo, Dubravka Suica, no final da conferência dedicada ao apoio ao país, em Bruxelas, capital da Bélgica e onde estão localizadas as principais instituições da União Europeia (UE).