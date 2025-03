Putin jogará com carácter errático de Trump, admite antigo embaixador na Rússia

É já nas próximas horas, Donald Trump e Vladimir Putin vão negociar, ao telefone, um cessar-fogo para a Ucrânia... e o mundo espera que seja uma chamada com muitos impulsos para a paz. Na prática, o presidente norte-americano vai tentar convencer o presidente russo - um velho conhecido - a interromper a invasão. Kiev já deu luz verde às condições apresentadas por Washington. E Moscovo? O que se deverá esperar de Putin? O embaixador Mário Godinho de Matos sublinha duas ideias-chave: "Putin jogará com o carácter do presidente Trump". E "não há pressa nenhuma da parte russa". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sr. Embaixador, há muito que um telefonema entre Washington e Moscovo não era aguardado com tanta expectativa... Vamos ver o que é que resulta dessa célebre chamada telefónica. Enfim, as posições do Presidente Putin são conhecidas, são posições maximalistas para um processo negocial que, depois, há de ter os próximos passos, mas provavelmente não andarão muito longe das questões territoriais, das sanções e da NATO, não é? Agora, vamos ver quais são as cedências que a parte russa está na disposição de fazer, porque neste momento está com uma iniciativa no terreno, está a ter ganhos territoriais. A guerra está-lhe a correr de feição (à Rússia) e isso, obviamente, irá repercutir-se depois, também, na mesa das negociações. A guerra está a correr de feição à Rússia - Embaixador Mário Godinho

Ou seja, está a admitir que, a existirem cedências por parte da Rússia, serão diminutas? É muito difícil arriscar neste momento qualquer tipo de prognóstico... Ainda assim, o mundo deve confiar em Putin, naquilo que o presidente russo vier a ceder? Bom, ele tem uma relação, como todos sabemos, de grande intimidade com o Presidente Trump. E eu estou convencido que, enfim, a partir do momento em que alguma coisa esteja acordada com a parte americana (...) porque os russos sempre disseram, desde o princípio, que negoceiam é com os americanos. É aquela ideia da superpotência, não é? E posso estar errado, mas penso que a partir do momento em que ele chegue a acordo, em alguma coisa, com o presidente americano, em princípio não haverá grandes desvios.