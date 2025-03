Rangel não estranha diálogo bilateral entre Trump e Putin

Paulo Rangel não estranha a conversa prevista para esta terça-feira, entre Donald Trump e Vladimir Putin, sobre a paz na Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz mesmo que é normal este tipo de negociação bilateral. O Kremlin confirma que Vladimir Putin vai falar ao telefone com Donald Trump esta terça-feira.

À margem do encontro dos chefes da diplomacia europeia, em Bruxelas, o governante garantiu, no entanto, que a União Europeia "não desistirá" de ter a Ucrânia diretamente envolvida "como protagonista principal" nas negociações para um cessar-fogo na guerra com a Rússia.



"A questão depois é saber se, a partir do momento que se constrói uma base negocial, há ou não há espaço para os diferentes parceiros que vão ser chamados a atuar", considera, ouvido pelos jornalistas em Bruxelas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz, ainda, acreditar que Moscovo pode alterar a sua posição face às exigência para um cessar-fogo. Para Rangel, a posição russa pode evoluir.



O governante social-democrata reafirma, igualmente, o apoio de Portugal à Ucrânia. E volta a reiterar disponibilidade de ter tropas portuguesas no terreno, dentro do quadro europeu: "O Estado português está disponível para isso", afirma, realçando que não é possível dar metas exatas nesta fase.