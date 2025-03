UE cética sobre interesse da Rússia em acabar com a guerra na Ucrânia

A Alta-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, defendeu esta segunda-feira que a Rússia apresentou condições para um cessar-fogo que demonstram desinteresse em acabar com a guerra.

"As condições que [Moscovo] apresentou demonstram que não quer realmente a paz", disse Kaja Kallas, à entrada para uma reunião ministerial, em Bruxelas, capital da Bélgica e onde estão localizadas as principais instituições europeias.

A Alta-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros insistiu que "é uma grande questão perceber se a Rússia quer paz".

Sem adiantar muito mais sobre o possível acordo para um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, mais de três anos depois do início do conflito, a ex-primeira-ministra da Estónia virou as atenções para os "episódios de violência na Síria".

"São muito preocupantes", advogou, considerando que a decisão de aliviar ainda mais as restrições contra o país depende da avaliação que os 27 Estados-membros fizerem de como evoluiu a situação político-social do país.