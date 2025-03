Alemanha. Merz desbloqueia 500 mil milhões de euros para investir em infraestruturas e reforçar defesa

Europa, Europa

18 mar, 2025 UE 22:23

Com a Ucrânia integrada no rearmamento militar da Europa, a Alemanha ao seu melhor nível, a Polónia, França, Itália, Espanha, Finlândia, Suécia e mesmo Noruega, armadas e prontas para o Combate, com o apoio nuclear Francês, e até Inglês - diz-se que os EUA podem condicionar o uso dos misseis nucleares, mas os códigos de lançamento estão na posse dos Ingleses que usarão primeiro, e pedirão "desculpas" depois - a Europa dá o primeiro grande passo, para dizer à Rússia: "partimos-te a fronha se mijares fora do penico". Faltará caminho, mas o primeiro passo estará dado.