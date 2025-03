Israel ataca Faixa de Gaza matando pelo menos 80 civis

Israel voltou a atacar a Faixa de Gaza durante a madrugada desta terça-feira, matando pelo menos 80 civis, incluindo crianças, e provocando mais de 150 feridos. Os serviços de emergência palestinianos adiantam que Israel terá concretizado 35 ataques aéreos no território, que atingiram cidades como Gaza, Rafa e Khan Yunis.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alegou que deu instruções para a realização dos bombardeamentos depois do grupo islamita ter recusado todas as propostas que lhe foram feitas nas últimas semanas, para libertar os reféns que continuam cativos e dar continuidade ao processo de paz.

Um dirigente do Hamas adiantou à agência Reuters que, com estas ações, Israel está a pôr fim, de forma unilateral, ao acordo de cessar-fogo.

Em declarações à Fox News, a Casa Branca informou ter sido consultada pelas autoridades israelitas antes da realização dos ataques.

[notícia atualizada às 02:04]