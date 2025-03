Netanyahu: negociações com Hamas vão continuar "debaixo de fogo"

Israel voltou a atacar a Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira. Mais de 400 pessoas morreram, disseram as autoridades de saúde palestinianas.

Ofensiva em toda a faixa que pôs fim a semanas de relativa calma após o fracasso das negociações para assegurar um cessar-fogo permanente.

Em declarações ao país esta tarde, Benjamin Netanyahu justificou a retoma dos bombardeamentos com o atraso na entrega de reféns por parte do Hamas.

“Prolongámos o cessar-fogo nas semanas em que não recebemos nenhum refém, enviámos delegações a Doha, aceitámos a proposta do enviado norte-americano Witkoff, mas, por outro lado, o Hamas rejeitou todas as propostas. Aceitei a recomendação das Forças de Defesa de Israel (IDF) e do estabelecimento de segurança para retomar os combates”, disse.

