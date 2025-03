Putin vai parar ataques contra infraestruturas energéticas na Ucrânia após conversa com Trump

Durante a conversa desta terça-feira, o Presidente russo exigiu que no contexto do cessar-fogo o envio de armas para a Ucrânia deve parar, bem como a mobilização de soldados.

Putin e Trump concordaram que o caminho para a paz devem começar com um cessar-fogo sobre energia e infraestruturas, adianta a Administração norte-americana.

Também vão decorrer negociações técnicas para a implementação de um cessar-fogo no Mar Negro , adianta a Casa Branca.

Vladimir Putin já deu a ordem ao Exército russo, avança o Kremlin. A medida terá reciprocidade do lado ucraniano.

O Presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um cessar-fogo parcial de 30 dias para travar ataques contra infraestruturas energéticas na Ucrânia, após uma conversa com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Rússia e Ucrânia vão trocar 175 prisioneiros de guerra de cada lado. Moscovo vai enviar para Kiev 23 soldados feridos com gravidade.

Trump também concordou com a ideia de de Putin organizar um jogo de hóquei no gelo entre equipas dos Estados Unidos e da Rússia.

Zelensky já disse que subscreve uma trégua limitada às infraestruturas energéticas, mas receia que a Rússia não esteja “pronta” para acabar com a guerra.



"Conversa muito boa e produtiva"

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin falaram esta terça-feira ao telefone durante cerca de hora e meia, num momento que o enviado do Kremlin considera "histórico".

Kirill Dmitriev, enviado de cooperação internacional do Presidente russo, escreveu na rede social X que "sob a liderança do presidente Putin e do presidente Trump, o mundo tornou-se um lugar muito mais seguro hoje! Histórico! Épico!".

O Presidente norte-americano apelida a conversa com Putin como "muito boa e produtiva". Numa mensagem publicada nas redes sociais, Donald Trump refere que conversou com Putin sobre muitos elementos para um possível acordo de paz com a Ucrânia.

"Concordamos com um cessar-fogo imediato em toda a energia e infraestrutura, com o entendimento de que trabalharemos rapidamente para ter um cessar-fogo completo e, finalmente, um FIM para esta guerra horrível entre a Rússia e a Ucrânia", disse Trump, na rede social Truth Social.

A Ucrânia já tinha aceitado uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato por um período de 30 dias.

Comunicados e vitórias “unilaterais”

Tanto a Casa Branca como o Kremlin já emitiram comunicados a propósito da conversa telefónica entre Vladimir Putin e Donald Trump.

Os EUA – que ainda há uma semana defendiam um cessar-fogo total e imediato de 30 dias – afirmam agora que “o caminho para a paz" começará com um "cessar-fogo energético e de infraestruturas”.

Por sua vez, a Rússia defende que acordo de cessar-fogo deve ser "complexo, estável e de longo prazo". E coloca uma condição-chave em cima da mesa: o fim da ajuda militar à Ucrânia.

Para "prevenir a escalada do conflito e trabalhar para a sua resolução", deve cessar a “ajuda militar estrangeira e a partilha de informações com Kiev".

Desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, Donald Trump iniciou uma reaproximação à Rússia, após o congelamento de relações entre os dois países durante o mandato de Joe Biden, devido à invasão da Ucrânia.

Os comunicados divulgados pelos dois países não mencionam qualquer possível reordenamento territorial da Ucrânia, apesar de Moscovo ter alertado anteriormente que não abdicará das regiões que ocupa parcialmente no país vizinho e de Kiev se recusar a cedê-las.