Putin vai parar ataques contra infraestruturas energéticas na Ucrânia após conversa com Trump

O Presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um cessar-fogo parcial de 30 dias para travar ataques contra infraestruturas energéticas na Ucrânia, após uma conversa com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Vladimir Putin já deu a ordem ao Exército russo, avança o Kremlin. A medida terá reciprocidade do lado ucraniano.

Também vão decorrer negociações técnicas para a implementação de um cessar-fogo no Mar Negro, adianta a Casa Branca.



Putin e Trump concordaram que o caminho para a paz devem começar com um cessar-fogo sobre energia e infraestruturas, adianta a Administração norte-americana.

Durante a conversa desta terça-feira, o Presidente russo exigiu que no contexto do cessar-fogo o envio de armas para a Ucrânia deve parar, bem como a mobilização de soldados.

Rússia e Ucrânia vão trocar 175 prisioneiros de guerra de cada lado. Moscovo vai enviar para Kiev 23 soldados feridos com gravidade.

Trump também concordou com a ideia de de Putin organizar um jogo de hóquei no gelo entre equipas dos Estados Unidos e da Rússia.

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin falaram esta terça-feira ao telefone durante cerca de duas horas, num momento que o enviado do Kremlin considera "histórico".

Kirill Dmitriev, enviado de cooperação internacional do Presidente russo, escreveu na rede social X que "sob a liderança do presidente Putin e do presidente Trump, o mundo tornou-se um lugar muito mais seguro hoje! Histórico! Épico!".

A Ucrânia já tinha aceitado uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato por um período de 30 dias.

[em atualização]