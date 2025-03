Siemens vai cortar 5600 postos de trabalho em todo o mundo

A empresa alemã Siemens vai cortar 5600 postos de trabalho, incluindo 2600 na Alemanha, para conseguir aumentar a sua automação de fábricas. As reduções, correspondentes a 2% da força de trabalho da empresa no mundo, também irão afetar o negócio dos carregamentos de veículos elétricos, mas em menor número (450 postos de trabalho).

Em comunicado, a empresa justifica a decisão com um declínio dos mercados da China e da Alemanha. “Desde o começo do ano fiscal de 2023, a fraca procura principalmente nos mercados-chave da China e da Alemanha, a par com o aumento das pressões competitivas, reduziu consideravelmente as encomendas e as receitas no setor da automação industrial”, é referido. Com esta medida, a Siemens pretende “fortalecer a competitividade futura nos negócios afetados e permitir investimentos nos mercados em crescimento”.

A redução do número de trabalhadores na Alemanha deverá ser feita com recurso a saídas voluntárias e não a despedimentos.

No comunicado, a empresa diz que a medida já tinha sido anunciada em novembro de 2024, numa conferência de imprensa pelo diretor executivo Roland Busch. Há data desse anúncio, não havia ainda números concretos. Os cortes de postos de trabalho devem ser efetuados até ao fim de 2027.

Desconhece-se, para já, se a medida irá afetar trabalhadores portugueses. No site da empresa Siemens Portugal - onde é recordado que a empresa está "há 120 anos em Portugal" - consta que a empresa tem no nosso país 3138 colaboradores (números de 30 de setembro de 2024).

No final de 2024, cerca de 313 mil pessoas trabalhavam para a Siemens um pouco por todo o planeta.