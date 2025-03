Três homens declarados culpados devido a roubo de sanita (de ouro)

Três homens foram declarados culpados pelo roubo de uma sanita de ouro de 98 quilos, avaliada em 6 milhões de euros, conta a Reuters. Caso remonta a 2020.

Mais de cinco anos após o crime, o julgamento iniciado em fevereiro, concluiu que Michael Jones, de 39 anos, foi o responsável pelo roubo e Fred Doe, de 36, participou do plano. Um terceiro homem, James Sheen, de 40 anos, foi declarado culpado por conspiração para vender o ouro.

A sentença será apresentada em data a anunciar.

A peça de arte roubada, chamada “América”, da autoria do artista italiano Maurizio Cattelan, foi roubada do palácio de Blenheim, o local de nascença de Winston Churchill.

O procurador Julian Christopher disse, no início do julgamento, que um grupo de cinco homens conduziu dois veículos roubados através de portões de madeira fechados em direção ao terreno do palácio, antes do amanhecer do dia 14 de setembro.

Os assaltantes entraram por uma das janelas, arrombaram uma porta de madeira, arrancaram a sanita da parede e cinco minutos depois saíram do edifício. De acordo com os procuradores dizem que o ouro terá sido repartido em pequenos pedaços para ser vendido.

Em comunicado, Shan Saunders, do Serviço de Procuradoria da Coroa, refere que “esta foi uma operação audaciosa que foi cuidadosamente planeada e executada, mas os responsáveis não foram suficientemente cuidadosos, deixando um rasto de provas sob a forma de exames forenses, imagens de câmaras de segurança e dados telefónicos."

“Embora nada do ouro tenha sido recuperado... estamos confiantes de que esta acusação desempenhou um papel na desorganização de uma rede maior de crimes e branqueamento de capitais", acrescenta o comunicado.