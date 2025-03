Trump acusa juiz que suspendeu deportação de venezuelanos de ser "lunático radical"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje a demissão do juiz que ordenou a suspensão da recente deportação de mais de 200 venezuelanos para El Salvador, chamando-lhe "lunático radical de esquerda".

"Este lunático da esquerda radical, arruaceiro e juiz agitador que foi infelizmente nomeado pelo [ex-Presidente dos Estados Unidos] Barack Hussein Obama não foi eleito Presidente" nem "ganhou nada", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Os comentários de Trump foram feitos depois de o juiz distrital James Boasberg, do distrito de Columbia, ter emitido uma ordem, no sábado, a suspender o envio, nesse dia, para El Salvador, de mais de 200 venezuelanos acusados de fazerem parte do gangue criminoso 'Tren de Aragua' no âmbito da Lei dos Inimigos Estrangeiros.