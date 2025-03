Série "Adolescência". Starmer e Southgate alertam para perigos das redes sociais

A série acompanha a história de Jamie Miller, um jovem de 13 anos acusado de matar uma colega. O enredo, longe de se centrar apenas no mistério do crime, procura explorar as razões subjacentes ao comportamento do protagonista, incluindo o bullying e a exposição a conteúdos nocivos na internet.

O escritor Jack Thorne afirmou que o objetivo da produção é criar um diálogo sobre a crise que afeta muitos jovens: "Há uma crise neste momento que temos de começar a discutir. Temos de arranjar soluções."

Também p ex-selecionador da equipa masculina de futebol de Inglaterra, Gareth Southgate, partilhou preocupações semelhantes num discurso recente. "Temo que os jovens passem demasiado tempo a jogar, a apostar e a ver pornografia – e que precisam de melhores modelos a seguir para além dos influenciadores online", alertou.

Para Southgate, o problema reside na influência negativa de certas figuras da internet, que promovem uma visão distorcida do sucesso e da masculinidade. "São influenciadores insensíveis, manipuladores e tóxicos, cujo único objetivo é o seu próprio benefício", denunciou.