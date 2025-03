Associações luso-brasileiras reúnem-se no Brasil e apelam a mais apoios governamentais

Cerca de 30 instituições luso-brasileiras reúnem-se a partir desta quarta-feira na cidade brasileira de Fortaleza para discutir a importância do associativismo e de mais apoios governamentais, de forma a reforçar as relações entre os dois países.

"É fundamental que os governos de ambos os países considerem fornecer mais apoio às associações que trabalham para fortalecer o espaço luso-brasileiro", disse à Lusa o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil.

Carlos Lopes considerou que os apoios governamentais podem ser cruciais "para garantir que essas associações tenham os recursos necessários para continuar a promover o diálogo, a cooperação e a construção de um futuro comum entre Portugal e o Brasil".

O responsável português radicado do Brasil frisou que os Governo dos dois países devem "criar condições para que as comunidades portuguesas no Brasil e as luso-brasileiras participem ativamente no cenário político de ambos os países, assegurando a sua representação e influência nas decisões", estabelecendo canais de comunicação com as associações e "garantindo que as suas vozes sejam ouvidas e consideradas nas políticas públicas".

Na sua opinião, esta reunião acontece num momento oportuno, já que se realiza poucas semanas depois das visitas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da cimeira luso-brasileira, que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de vários membros do Governo português ainda em funções.

"O associativismo, como expressão da coletividade, pode desempenhar um papel crucial nesse processo, promovendo o diálogo, o respeito à diversidade de ideias e o compromisso com um bem maior, em linha com os valores partilhados por ambas as nações", considerou.

Os governos de Portugal e do Brasil assinaram 19 acordos bilaterais na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, em árf eas como combate ao crime e terrorismo, informação classificada, tecnologias digitais, clima e turismo.

Foram também assinados instrumentos de cooperação bilateral nos setores portuário e vinícola, no domínio da alimentação saudável e prevenção da obesidade, na área da cultura e museologia.

O encontro nacional do associativismo luso-brasileiro, centrado na importância do associativismo para as relações bilaterais entre Portugal e Brasil, decorre entre quarta-feira e quinta-feira e deverá contar com a presença de autoridades portuguesas e luso-brasileiras, como o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, e o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

No primeiro dia serão realizados dois painéis participativos: o primeiro sobre o apoio do Estado português ao associativismo e o segundo focado na renovação das associações e estratégias para atrair novos sócios.

No segundo dia, a programação começará com uma palestra sobre uma trajetória empresarial de sucesso no contexto do associativismo luso-brasileiro, ministrada por Armando Abreu, figura de destaque no meio empresarial luso-brasileiro, seguindo-se um painel sobre governança e estatutos das associações, reunindo representantes de várias comunidades portuguesas no Brasil.

A tarde do segundo dia será dedicada aos apoios do Conselho das Comunidades Portuguesas e dos deputados à Assembleia da República pelo círculo da diáspora ao movimento associativo.