Ataque a instalação da ONU “não foi um acidente”, diz Moreira da Silva

O subsecretário-geral das Nações Unidas Jorge Moreira da Silva confirmou esta quarta-feira que um funcionário morreu na sequência de um ataque israelita a instalações da organização na Faixa de Gaza e rejeitou que tenha sido um acidente.

"Na minha opinião, isto não foi um acidente, não pode ser categorizado como tal", disse o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS) em conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica.

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas neste ataque à estrutura das Nações Unidas.

“A localização da infraestrutura está situada numa zona isolada. O que sabemos é que foi lançado um engenho explosivo contra a infraestrutura”, adianta ainda o português.

Moreira da Silva refere ainda que estão “em contacto com os nossos colegas, a maioria está em choque e com dificuldades em perceber o que aconteceu, mas estamos a investigar, em colaboração com as autoridades”.

“Este ataque não está relacionado com qualquer atividade de minas no terreno”, remata.