Cólera já causou quase 300 mortes em Angola desde janeiro

A cólera matou 293 pessoas em Angola desde o início do surto, a 7 de janeiro, tendo sido registados até à data 7.760 casos, com o epicentro da epidemia agora no Cuanza Norte.

Segundo o último boletim epidemiológico, foram notificados nas últimas 24 horas 187 casos de cólera, sendo 67 na província do Cuanza Norte, 55 na província de Luanda, 29 na província do Bengo, 14 na província do Icolo e Bengo, 13 na província de Benguela, oito na província de Malanje e um na província do Cuanza Sul.

Neste período foram registados oito óbitos, quatro na província do Cuanza Norte, três em Luanda e um no Bengo.

No passado fim de semana, 16 pessoas morreram na localidade do Luinha, município do Cazengo, Cuanza Norte, levando as autoridades a impor uma cerca sanitária e a suspender o transporte ferroviário em várias estações da região afetada para evitar a propagação da doença.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, e o governador do Cuanza Norte, João Diogo Gaspar, asseguram que o surto está controlado, estando em curso uma campanha de vacinação que abrangeu já 200 pessoas.

Nas últimas 24 horas receberam alta 96 pessoas e atualmente, estão internadas 176 pessoas com cólera.