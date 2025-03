"Estamos no bom caminho". Trump ligou a Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos telefonou esta quarta-feira ao homólogo ucraniano. A conversa com Volodymyr Zelensky foi “muito boa” e as negociações com vista à paz estão no "bom caminho", afirma Donald Trump.



Durante a reunião de uma hora, Trump e Zelensky falaram sobre a conversa de terça-feira do chefe de Estado norte-americano com o líder russo, Vladimir Putin.

“Grande parte da discussão foi centrada no telefonema de ontem com o Presidente Putin para alinhar a Rússia e a Ucrânia em termos de suas solicitações e necessidades”, referiu Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Truth Social.

De acordo com o Presidente norte-americano, as negociações estão "no bom caminho".