Rússia volta a atacar infraestruturas na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de lançar mais de 40 drones na noite desta terça-feira, atingindo infraestruturas civis e mostrando que a pressão sobre o Presidente Vladimir Putin deve continuar em prol da paz.

"São precisamente esses ataques noturnos da Rússia que destroem os nossos sistemas de energia, as nossas infraestruturas e a vida normal dos ucranianos", disse Zelensky numa publicação no Telegram.

"Hoje, Putin rejeitou, de facto, a proposta de um cessar-fogo completo. Seria correto que o mundo rejeitasse, em resposta, qualquer tentativa de Putin de prolongar a guerra."

Zelensky afirmou ainda hoje que a Ucrânia apoiava favoravelmente uma trégua proposta pelos EUA relativamente a ataques contra infraestruturas energéticas, mas que precisava primeiro de mais "detalhes" de Washington.

Falando após um telefonema entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, Zelensky alertou também, numa conferência online, que Putin queria "enfraquecer" a Ucrânia e "não estava pronto para terminar esta guerra".

"Acho que seria correto termos uma conversa com o Presidente Trump e conhecermos os detalhes do que os russos ofereceram aos americanos ou do que os americanos ofereceram aos russos", afirmou Zelensky.

O Kremlin afirmou que Putin concordou com uma pausa de 30 dias nos ataques à infraestrutura energética ucraniana após a chamada com Trump, mas sublinhou que, para uma trégua ampla funcionar, a Ucrânia não poderia rearmar-se.

"Não estão prontos para acabar com esta guerra, e podemos ver isso. Não estão prontos nem para o primeiro passo, que é um cessar-fogo", disse Zelensky, acrescentando que "todo o jogo de Putin é enfraquecer" a Ucrânia.