Segundo dia de ataques israelitas em Gaza fez pelo menos 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram no segundo dia consecutivo de ataques israelitas na Faixa de Gaza.

Segundo avança o jornal The Times Of Israel, os ataques aconteceram em torno da cidade de Khan Younis, no sul do enclave, assim como, em diversas áreas mais a norte da Faixa de Gaza.

Ainda não houve comentários por parte do exército israelita. As autoridades disseram, na terça-feira, que os militares estavam apenas a atacar alvos terroristas.

Israel quebrou, na terça-feira, o acordo de cessar-fogo conquistado a 19 de janeiro. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ordenou um ataque, que matou mais de 400 civis, em resposta à recusa do Hamas libertar os reféns israelitas detidos em Gaza.

Através das redes sociais, o secretário-geral das Nações Unidas já condenou os ataques. "Estou indignado com os ataques aéreos israelenses em Gaza. Apelo veementemente para que o cessar-fogo seja respeitado, para que a assistência humanitária seja restabelecida sem impedimentos e para que os reféns restantes sejam libertados incondicionalmente", escreveu António Guterres.