Tesla proibida de participar em salão automóvel por motivos de segurança

A fabricante de automóveis elétricos norte-americana Tesla foi impedida de participar no Salão Automóvel Internacional de Vancouver devido ao receio de protestos que colocassem em causa a segurança "dos trabalhadores, participantes e expositores", como diz o diretor do evento, em comunicado.

A decisão surge depois de uma intensa vaga de protestos contra a Tesla em solo canadiano. Os manifestantes revoltaram-se com Elon Musk enquanto aliado próximo do presidente norte-americano, que repete ameaças à anexação do Canadá.

Eric Nitcholl disse que a multi-nacional do bilionário Elon Musk teve “múltiplas oportunidades de se retirar voluntariamente”. “Esta decisão irá garantir que todos os participantes se possam concentrar exclusivamente em aproveitar os muitos elementos positivos do evento”, refere o comunicado.

O salão Automóvel de Vancouver começa esta quarta-feira e decorre até domingo.