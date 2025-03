27-1…a Hungria. O cenário mais provável nas conclusões sobre a Ucrânia

Já assim foi a 6 de março e poderá voltar a acontecer no Conselho Europeu que começa esta quinta-feira: é provável que Viktor Orbán volte a ficar isolado nas conclusões relativamente à situação na Ucrânia.

Claro que podem surgir alterações ao texto, mas o rascunho das conclusões desta cimeira - a que a Renascença teve acesso - sublinha o apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia “dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”. Ou seja, não abre espaço – pelo menos, por agora – às pretensões de Vladimir Putin, relativamente às regiões que ocupa na Ucrânia.

O texto insiste, por outro lado, que a Ucrânia deverá ter “capacidades militares e de defesa robustas”, para garantir a paz.

O documento não faz qualquer referência ao telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin, na última segunda-feira. Saúda, ainda assim, a declaração conjunta da Ucrânia e dos Estados Unidos, que resultou da reunião de 11 de março, na Arábia Saudita, incluindo as propostas que daí resultaram com vista a um acordo de cessar-fogo.

O esboço de conclusões do Conselho Europeu dirige, por outro lado, um apelo à Rússia para que “demonstre vontade política real para pôr fim à guerra”.

Muito dificilmente a Hungria irá assinar por baixo esta proposta de conclusões, e todos o sabem em Bruxelas.

Fonte diplomática confessa à Renascença, nos corredores deste Conselho Europeu, que “já não há paciência” e que os restantes 26 “já nem perdem tempo a argumentar” com Orbán. “Não podem estar sistematicamente bloqueados pela Hungria”.

A questão, explica, tem sempre a ver com dinheiro: “Quando se dá a mão, pede o braço”. O mais provável, assim sendo, é que o ponto relativo à situação na Ucrânia seja aprovado apenas por 26 Estados-membros.

Desta vez, Zelensky não se desloca presencialmente a Bruxelas, mas ao final da manhã vai ligar-se por videoconferência aos 27, para lhes explicar os contornos da conversa que manteve nas últimas horas com o presidente dos EUA, no rescaldo do telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin.

Médio Oriente – a rutura do cessar-fogo

Haverá garantidamente, neste Conselho Europeu, uma referência explicita ao mais recente ataque de Israel à Faixa de Gaza.

No esboço de conclusões a que a Renascença acesso, os 27 lamentam a rutura do cessar-fogo, e lembram que este ataque causou um grande número de vítimas entre civis. Mas a União deverá, igualmente, condenar a recusa do Hamas em entregar os restantes reféns.

Os 27 sublinham que é preciso avançar, “de imediato”, para a segunda fase do acordo, com vista à libertação de todos os reféns e ao fim permanente das hostilidades.