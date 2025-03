Ativistas usam Tesla para escrever "Não comprem um Tesla" em praia britânica

O grupo ativista britânico Led By Donkeys publicou nas redes sociais um vídeo em que uma condutora de um Tesla, conhecida como Prama, usou o carro elétrico para escrever “Não Comprem um Tesla” na areia da praia de Black Rock, no País de Gales.

Junto à mensagem de protesto foi desenhada a silhueta de Elon Musk com o braço direito estendido, que marcou a campanha de Donald Trump para as presidenciais devido às conotações nazis.

Numa publicação no Facebook, os Led By Donkeys escreveram: “Milhares de pessoas estão a abandonar a Tesla. Eis uma dessas pessoas com uma mensagem que pode ser vista do espaço”.

Ao Business Insider, o grupo britânico diz que o objetivo da mensagem é “combater as oligarquias que têm acumulado um poder inimaginável".

O Led By Donkeys considera que este é “o maior protesto anti-Elon Musk”, até agora. “Tal como muitos outros, a Prama está a vender o seu Tesla como resposta à aproximação de Musk com a extrema-direita", refere um porta-voz do grupo.

A condutora, Prama, proprietária do veículo há seis anos, diz “não voltar atrás” na decisão depois do “gesto nazi” do CEO da empresa americana.

No começo de março, em entrevista ao podcast de Joe Rogan, Elon Musk clarificou que o gesto não era uma saudação nazi e considerou as críticas “ridículas”.

Desde o começo da liderança de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), organismo responsável por cortes na administração pública norte-americana, que alguns proprietários de carros Tesla começaram a vender os seus veículos.

Na Europa, as vendas de veículos da gigante americana caíram 50,3% em janeiro, segundo dados publicados pela Associação Europeia de Automóveis.