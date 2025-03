Ben & Jerry's acusa Unilever de despedir CEO devido a ativismo social e político

O fabricante de gelados norte-americana Ben & Jerry’s acusou a empresa-mãe Unilever de demitir ilegalmente o CEO David Stever, como resposta ao ativismo social e político praticado pela fabricante de gelados.

Numa queixa judicial apresentada esta semana, a Ben & Jerry’s afirmou que a Unilever informou a direção no dia 3 de março que removeria o atual diretor-executivo David Stever e o substituiria, decisão que viola o acordo de fusão com a holding (empresa líder do conglomerado), uma vez que qualquer decisão de demissão do presidente executivo deve acontecer após uma consulta da administração da empresa de gelados.

“Infelizmente, apesar de tentativas consecutivas de envolver a direção e seguir os procedimentos corretos, ficamos desapontados com a confidencialidade da conversa sobre a carreira de um funcionário ter sido tornada pública”, refere um comunicado publicado pela Ben & Jerry’s.

A empresa alega também, na queixa, que a demissão de David Stever é mais um passo numa tendência de censura por parte da Unilever conta a fabricante de gelados, que tem assumido a tomada de posições políticas. “A Unilever tem constantemente ameaçado os funcionários da Ben & Jerry’s , incluindo o CEO David Stever, caso não cumprissem com os esforços da Unilever em silenciar a Missão Social”, pode ler-se na queixa.

Esta não é a primeira vez que a fabricante de gelados entra em conflito com a Unilever. Em novembro, a Ben & Jerry’s processou a empresa cabeça do conglomerado, acusando-a de silenciar declarações de apoio aos palestinianos, devido à situação na Faixa de Gaza.

Nessa queixa, foi referido também que a Unilever recusava a publicação nas redes sociais de temas que pudessem ser problemáticos no novo mandato do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o salário mínimo, a saúde universal ou o aborto.

Em 2000, a Ben & Jerry’s foi adquirida pela Unilever por 326 milhões de dólares. Na altura, o fabricante de gelados considerou a parceria importante para a expansão da sua missão social.

No ano seguinte, foi anunciado que a marca iria deixar de servir os colonatos israelitas na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, como forma de protesto.

Em maio de 2024, a Unilever anunciou que iria fazer a separação o seu negócio de gelados no fim de 2025 como uma parte de uma reestruturação maior. A Unilever é também conhecida por marcas como a Dove, a Knorr, Rexona ou a Hellmann’s.

A nova queixa complementa o processo apresentado em novembro.