França prepara “manual de sobrevivência” para distribuir pela população

O governo francês estará a produzir um manual de sobrevivência para ensinar a população a agir em caso de “ameaças iminentes”, o que inclui guerras, pandemias, desastres naturais ou ameaças nucleares. Segundo avança a imprensa francesa, o alegado manual terá cerca de 20 páginas e deverá ser distribuído pelas casas francesas antes do verão, isto se o primeiro-ministro francês, François Bayrou, aprovar a medida. Até à data, ainda não há um nome decidido para este pequeno livro.

De acordo com a rádio Europe 1, que avançou com a história, o manual será dividido em três partes: conselhos sobre o que fazer para se proteger e ajudar os outros, o que fazer em caso de ameaça iminente (com números de emergência ou frequências radiofónicas, por exemplo) e técnicas para defender a comunidade e alistar-se em iniciativas voluntárias de apoio, como os bombeiros ou reservas militares.

O manual também terá instruções para a construção de uma espécie de "kit de sobrevivência", com pelo menos seis litros de água, alimentos em conserva, pilhas, uma lanterna, medicamentos básicos e material de primeiros socorros.

“O objetivo deste documento é garantir a resiliência das populações face a todo o tipo de crise, seja ela natural, tecnológica, cibernética ou de segurança”, refere um porta-voz do governo, citado por aquela rádio francesa.

Ainda segundo a rádio “Europe 1”, o manual recomenda também que conste no kit um canivete, fotocópias dos documentos pessoais, agasalhos, óculos e cópias das chaves da casa e do carro. É também sugerido que se acrescentem alguns jogos para passar o tempo, em caso de (novo) confinamento.

O manual é, ao que tudo indica, inspirado numa brochura similar norueguesa, bem como num panfleto idêntico que foi distribuído pela primeira vez em 2018 na Suécia e se chamava “Em caso de Crise ou de Guerra”. O mesmo manual foi novamente partilhado recentemente com as populações sueca e finlandesa, perante a ameaça que apresenta a ofensiva russa em território ucraniano.