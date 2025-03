Há acordo a 26 nas conclusões sobre a Ucrânia. Orbán voltou a ficar isolado

Tal como previsto, as conclusões do Conselho Europeu, relativamente à Ucrânia, foram aprovadas esta quinta-feira a 26, sem o apoio da Hungria. No documento sublinha-se o apoio à integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Por outro lado, dirige um apelo à Rússia para que demonstre vontade política real para pôr fim à guerra.

À entrada para o Conselho Europeu, o secretário-Geral das Nações Unidas sublinhou que é fundamental um cessar-fogo que abra caminho a uma paz que respeite a integridade territorial.

"Obviamente, qualquer cessar-fogo é bem-vindo, porque salva as vidas. Mas é essencial que um cessar-fogo pavimente o caminho para uma paz justa na Ucrânia. E uma paz justa na Ucrânia é uma paz que respeita a carta das Nações Unidas, a lei internacional e as Resoluções do Conselho de Segurança, principalmente sobre a integridade territorial da Ucrânia”, disse António Guterres.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Relativamente ao Médio Oriente, Guterres sustentou que a única forma de garantir a paz é garantir uma solução de dois Estados.

“Estou triste e chocado, porque as mortes e a destruição estão de volta em Gaza. A população palestiniana já sofreu muito. Renovo o meu apelo ao respeito pelo cessar-fogo, para o acesso humanitário a todas as áreas de Gaza e para a libertação imediata e incondicional dos reféns. É absolutamente essencial manter a porta aberta para a única forma de garantir a paz no Médio Oriente: é ter um Estado palestiniano lado a lado com um Estado israelita”, insistiu.