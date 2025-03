Israel interceta segundo míssil do Iémen após fim do cessar-fogo em Gaza

O exército de Israel informou esta quinta-feira, na plataforma de mensagens Telegram, que a força aérea intercetou um míssil disparado do Iémen antes de este atravessar o espaço aéreo israelita.

"Sirenes soaram em várias áreas de Israel após o disparo de um projétil do Iémen", informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) às 04h01 (02h01 em Lisboa).

Os rebeldes iemenitas Huthis disseram que tinham como alvo o aeroporto Ben Gurion, perto de Telavive.

Este é o segundo míssil lançado do Iémen que Israel interceta desde que retomou os ataques contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, após quebrar o cessar-fogo.

Os Huthis anunciaram na semana passada que iriam retomar as operações militares contra navios israelitas ou ligados a Israel em apoio ao grupo islamita palestiniano Hamas no conflito na Faixa de Gaza.

Os Huthis, que controlam a capital e outras regiões no norte e oeste do Iémen desde 2015, começaram a atacar há mais de um ano território israelita e navios ligados ao país com 'drones' e mísseis nas águas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, alegando agir em solidariedade com o Hamas, em guerra com Israel desde outubro de 2023.

Israel tem respondido com vários ataques aéreos contra o Iémen, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido também realizaram bombardeamentos contra o país, argumentando que estão a proteger a navegação numa região vital para o comércio mundial.

Os rebeldes iemenitas ameaçaram continuar as suas operações até que Israel termine a sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos no fim de semana contra várias cidades controladas pelos rebeldes xiitas Huthis no norte e centro do Iémen e em Sanaa.

Estes bombardeamentos, que segundo os rebeldes fizeram cerca de 50 mortos, foram ordenados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para travar a ameaça dos Huthis e os seus ataques contra o transporte marítimo e o comércio internacional no Mar Vermelho e Mar Arábico.

Na quarta-feira, Trump insistiu que o Irão deve parar de imediato o apoio aos Huthis, e não apenas reduzi-lo, e afirmou que os rebeldes iemenitas serão "completamente aniquilados" se não cessarem os seus ataques.

O líder da Casa Branca assinalou, na sua plataforma Truth Social, que "danos tremendos" já foram infligidos aos Huthis e avisou que "a situação irá piorar progressivamente", referindo-se aos ataques de Washington nos últimos dias contra o grupo apoiado por Teerão.

"Nem sequer é uma luta justa, e nunca será. Serão completamente aniquilados!", advertiu.

Trump acrescentou que, embora "haja notícias de que o Irão reduziu o seu fornecimento de equipamento militar e o apoio geral aos Huthis", o regime iraniano "ainda está a enviar grandes quantidades de mantimentos" ao grupo armado que controla parte do Iémen, incluindo a capital, Sanaa.