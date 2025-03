Montenegro diz que investimento em defesa não é apenas um aumento da despesa

O investimento da Europa em defesa não pode ser encarado apenas como um aumento da despesa. O aviso foi deixado por Luís Montenegro à entrada para o Conselho Europeu, em Bruxelas.

“Continuaremos a tomar decisões que visam reforçar as capacidades da União Europeia como um todo, e de cada um dos seus Estados Membros na área da defesa, projetando investimentos nos próximos anos que, de alguma maneira, são também uma ligação com o ponto principal da agenda, que é a competitividade e a alavancagem do nosso mercado interno”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro realçou que o reforço do investimento deve ser encarado “como isso mesmo, como um investimento e não apenas como um aumento da despesa”.

Noutro plano, Luís Montenegro deixou uma mensagem indireta a Macron: a Europa não deve atrasar-se mais na concretização de um mercado energético comum.

“É muito importante que a Europa não se atrase mais na salvaguarda de princípios que são fundamentais para ter capacidade de ser competitiva do ponto de vista económico e um deles é termos um mercado energético comum, com acesso à energia mais barata”, defendeu.

Para o primeiro-ministro, é preciso “passar das palavras aos atos, não vale a pena estarmos sempre a reiterar a necessidade de termos uma política comum, de termos uma política de formação de preço comum, de baixarmos esse custo e depois não criarmos as infraestruturas que verdadeiramente o podem potenciar”.

“Creio que conseguiremos ter nas conclusões uma referência específica às interligações, que tem sido um cavalo de batalha de Portugal”, completou.

O Conselho Europeu que se pode prolongar até sexta-feira, é dedicado ao tema da competitividade económica para financiar as necessidades de investimento em defesa, mas será dominado pela atualidade quando se fala de um eventual cessar-fogo parcial na Ucrânia.