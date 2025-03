Aeroporto de Heathrow encerrado todo o dia por causa de incêndio numa subestação elétrica

O aeroporto de Lisboa cancelou 18 das 22 partidas e chegadas de voos de e para o aeroporto londrino de Heathrow previstas para esta sexta-feira, de acordo com o portal da operadora do aeroporto na Internet.

Heathrow, o maior aeroporto da Europa em tráfego de passageiros, com uma rede de terminais que abrange 220 destinos em 85 países, vai estar encerrado durante toda esta sexta-feira devido a uma falha de energia após um incêndio numa subestação elétrica.

Na origem desta situação está um incêndio numa subestação elétrica nos arredores de Heathrow. As causas são desconhecidas, mas o ministro britânico da Energia descreve a situação como catastrófica, uma vez que o gerador de reserva do aeroporto também foi afetado por este incêndio.

No total, tendo em conta que estamos a falar do maior aeroporto europeu, o quinto maior do mundo, sabe-se agora que pelo menos 1.350 voos previstos para hoje estão desde já cancelados, porque toda a operação aeroportuária de Heathrow vai estar suspensa pelo menos até à meia-noite.