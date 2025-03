Aeroporto de Heathrow retoma alguns voos esta sexta-feira após apagão

"As nossas equipas trabalharam incansavelmente desde o incidente para garantir uma recuperação rápida. Agora podemos reiniciar os voos com segurança, dando prioridade à repatriação e realocação de aviões. Por favor, não viaje para o aeroporto, a menos que sua companhia aérea tenha lhe aconselhado a fazê-lo."

A prioridade nesta altura será dada aos voos de repatriamento que tinha sido desviados para outros aeroportos europeus, indica a administração do Aeroporto de Heathrow, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, vai começar a retomar alguns voos ainda esta sexta-feira, depois de um incêndio ter provocado um corte no fornecimento de eletricidade.

A normalidade total no Aeroporto de Heathrow deverá ser retomada no sábado, indicam as autoridades aeroportuárias britânicas.

"Esperamos executar uma operação completa amanhã e forneceremos mais informações em breve. A nossa prioridade continua a ser a segurança de nossos passageiros e daqueles que trabalham no aeroporto. Pedimos desculpas pelo inconveniente causado por este incidente", refere a administração do aeroporto.



Mais de 1.300 voos foram afetados pelo problema em Heathrow, um dos maiores aeroportos da Europa.

De acordo com dados do site Flightradar24, citados pela BBC, até às 14h30 desta sexta-feira, 1.149 ligações foram canceladas e 119 divergiram para outros aeroportos.

A falha de energia foi provocada por um incêndio numa subestação elétrica nos arredores de Londres, registado na quinta-feira à noite.

As causas ainda não são conhecidas. O incidente está a ser investigado pela polícia britânica e pelo comando de contraterrorismo.