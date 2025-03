Autoridades britânicas investigam causas de incêndio no aeroporto de Heathrow

A polícia está a investigar as causas do incêndio numa subestação elétrica que causou o encerramento do aeroporto de Heathrow, em Londres, extinto a 90%. “A Polícia Metropolitana está a investigar a causa deste incêndio, auxiliada pelos nossos agentes de investigação de incêndios”, disse esta sexta-feira o comissário adjunto da Brigada de Incêndio de Londres, Jonathan Smith, em declarações citadas pela Lusa. Em comunicado, a Polícia Metropolitana diz que não há indicação de que o incêndio tenha sido causado por crime. “Estamos trabalhando com o Corpo de Bombeiros de Londres para estabelecer a causa do incêndio que permanece sob investigação. Embora atualmente não haja indicação de crime, mantemos a mente aberta neste momento”, lê-se no comunicado. Dada a localização da subestação e o impacto que o incidente teve na infraestrutura, as investigações estão a ser lideradas pelo comando antiterrorismo. “Isso se deve aos recursos e capacidades especializados dentro desse comando que podem ajudar no progresso desta investigação em ritmo acelerado para minimizar a interrupção e identificar a causa”, acrescenta a nota.

De acordo com os bombeiros, o fogo que deflagrou numa subestação elétrica nas imediações do aeroporto, está agora controlado. Ainda assim, este e os próximos dias prometem ser caóticos para a aviação civil. Só esta sexta-feira, estão cancelados pelo menos 1.350 voos em todo o mundo. E, em Portugal, pelo menos 18 ligações aéreas de e para Heathrow foram canceladas. O aeroporto de Madrid já suspendeu 54 voos.

O ministro britânico da Energia fala em "cenário catastrófico". Em declarações esta manhã à BBC, Ed Miliband descreve este incêndio como um "evento sem precedentes", cujas causas ainda são desconhecidas. "Houve um incêndio catastrófico nesta subestação, um acontecimento sem precedentes, que parece ter destruído um gerador de reserva, bem como a própria subestação. O que sei é que as equipas estão a trabalhar o mais possível para restaurar a energia e para apagar o incêndio. Ainda é muito cedo para dizer o que causou isto, mas teremos de analisar bem as causas e também a proteção e a resiliência para grandes instituições como Heathrow num evento desta dimensão. Temos de compreender as causas e tirar lições do sucedido", disse o ministro.

Heathrow, o maior aeroporto da Europa em tráfego de passageiros, com uma rede de terminais que abrange 220 destinos em 85 países, vai estar encerrado durante toda esta sexta-feira devido a uma falha de energia após um incêndio numa subestação elétrica.

Na origem desta situação está um incêndio numa subestação elétrica nos arredores de Heathrow. As chamas afetaram a infraestrutura elétrica que abastece o aeroporto. Também o gerador de emergência foi afetado. As causas deste incêndio são ainda desconhecidas.

Às primeiras horas da manhã, centenas de ligações aéreas tiveram de regressar à origem. Voos provenientes de vários países: EUA, India, China, Jamaica só para dar alguns exemplos. Outros divergiram para outros aeroportos como Gatwick também em Londres e ainda os outros quatro aeroportos da capital britânica: Stansted, Luton, London City e Southend, que podem contar com um volume de tráfego muito acima do habitual. Assim como outros aeroportos fora do Reino Unido e que já estão a sentir as consequências do encerramento de Heathrow. Nomeadamente Frankfurt, Paris e Amsterdão.

A empresa disse que vai fazer uma atualização das operações quando tiver mais informações sobre a retoma no fornecimento de energia. A companhia ferroviária britânica National Rail cancelou todos os comboios de e para o aeroporto. Heathrow é um dos aeroportos mais movimentados do mundo e mais de uma centena de voos tiveram de ser desviados.

O incêndio na subestação elétrica deixou ainda mais de 16.000 casas sem energia elétrica e mais de 100 pessoas tiveram de ser retiradas. Os serviços de urgência foram chamados ao local às 23h23 desta quinta-feira. A causa do incêndio ainda não foi determinada.