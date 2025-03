Incêndio controlado, mas aeroporto de Heathrow continua fechado

De acordo com os bombeiros, o fogo que deflagrou numa subestação elétrica nas imediações do aeroporto, está agora controlado.

O ministro britânico da Energia fala em "cenário catastrófico". Em declarações esta manhã à BBC, Ed Miliband descreve este incêndio como um "evento sem precedentes", cujas causas ainda são desconhecidas.

"Houve um incêndio catastrófico nesta subestação, um acontecimento sem precedentes, que parece ter destruído um gerador de reserva, bem como a própria subestação. O que sei é que as equipas estão a trabalhar o mais possível para restaurar a energia e para apagar o incêndio. Ainda é muito cedo para dizer o que causou isto, mas teremos de analisar bem as causas e também a proteção e a resiliência para grandes instituições como Heathrow num evento desta dimensão. Temos de compreender as causas e tirar lições do sucedido", disse o ministro.



Heathrow, o maior aeroporto da Europa em tráfego de passageiros, com uma rede de terminais que abrange 220 destinos em 85 países, vai estar encerrado durante toda esta sexta-feira devido a uma falha de energia após um incêndio numa subestação elétrica.

Na origem desta situação está um incêndio numa subestação elétrica nos arredores de Heathrow. As chamas afetaram a infraestrutura elétrica que abastece o aeroporto. Também o gerador de emergência foi afetado. As causas deste incêndio são ainda desconhecidas.