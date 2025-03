Islândia. Ministra demite-se após revelar que engravidou de adolescente

A ministra islandesa para a Infância, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, demitiu-se após admitir que teve um filho de uma relação com um rapaz de 15 anos, num caso com três décadas.

Thórsdóttir declarou numa entrevista ter iniciado a relação com 22 anos, quando prestava aconselhamento num grupo religioso frequentado pelo adolescente.

“Já se passaram 36 anos, muita coisa mudou de lá para cá e eu teria definitivamente resolvido estes problemas de maneira diferente hoje em dia”, lamenta a ministra ao jornal “Visir”.

Apesar de desistir do seu trabalho no Governo da Islândia, Thórsdóttir não pretende deixar a sua função no parlamento.

Em reação, a primeira-ministra, Kristrún Frostadóttir, revelou só ter tomado conhecimento da situação nesta quinta-feira. “Este é um assunto muito pessoal e, por respeito à pessoa em causa, eu não irei tecer comentários sobre o tema”, refere.

Na Islândia, ainda que a idade de consentimento seja aos 15 anos, é ilegal ter relações sexuais com menores de 18 anos em caso de a pessoa ser professor ou mentor do adolescente, ou se o jovem trabalha ou depende financeiramente do adulto. Para este crime, a pena máxima é de três anos de cadeia.