Musk no Pentágono. Bilionário quer responsáveis por fugas de informação investigados e processados

Elon Musk teve uma reunião de alto nível no Pentágono, esta sexta-feira. Durante o encontro, conta a “Reuters”, exigiu que os funcionários do Departamento de Defesa, responsáveis por fugas de informação relativas à sua pessoa, sejam investigados e processados.

A visita do bilionário ao Pentágono, onde reuniu com o secretário da Defesa dos EUA Pete Hegseth, foi antecedida de uma grande polémica.

O “New York Times” noticiou que Musk seria informado sobre planos secretos de guerra dos EUA com a China,.

Musk descreveu a reportagem como "propaganda pura" e apelou a ações legais contra os responsáveis pelas fugas de informação.

"Aguardo com expectativa o julgamento daqueles no Pentágono que estão a vazar informações maliciosamente falsas para o New York Times. Serão encontrados", escreveu ele na plataforma X antes da reunião com Hegseth.