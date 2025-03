Surfista Hugues Oyarzabal morre aos 39 anos

Hugues Oyarzabal, um dos surfistas mais premiados da europa, foi encontrado morto aos 39 anos, na sua casa em Biarritz.

Os pais do atleta francês, Charles e Lucette Oyarzabal, contaram ao jornal The New York Times que a causa da morte de Hugues foi suicídio.

"O sofrimento físico e mental tomaram conta dele. Ele escolheu deixar-nos e descobrir a paz e a serenidade que não conseguiu encontrar nos últimos anos", declaram os pais. O surfista sofria de transtorno bipolar desde criança.

Oyarzabal ficou conhecido por prender uma câmara e vídeo à prancha e filmar-se a surfar as ondas, tornando-se um dos primeiros surfistas a captar imagens digitais dentro de um "tubo"- manobra em que o surfista ‘entra’ no interior da onda e fica coberto pela crista.

Aos 16 anos, a paixão pelo surf levou-o a abandonar os estudos. Apoiado pelos pais, mudou-se para a Sunshine Coast, na Australia, para se dedicar completamente ao desporto aquático.



Nos últimos anos, dedicava-se a viajar pela Indonésia à procura de praias onde ainda ninguém tinha surfado.