Alemanha promulga alteração constitucional para permitir rearmamento

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, promulgou a alteração da Constituição para permitir o aumento das despesas com a defesa e criar um fundo de desenvolvimento de 500 mil milhões de euros, anunciou este sábado a presidência.

A legislação que permitiu a alteração constitucional foi aprovada durante a semana pelas duas câmaras do parlamento.

Steinmeier verificou se a lei foi aprovada em conformidade com a Constituição, disse o seu porta-voz, citado pela agência espanhola EFE.

O Tribunal Constitucional Federal já tinha rejeitado recursos de partidos da extrema-direita, da esquerda e dos liberais contra a aprovação da lei, pelo que não se esperava qualquer oposição de Steinmeier.

A aprovação da reforma constitucional foi justificada pelos conservadores e sociais-democratas com o distanciamento gradual do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dos parceiros europeus e com a ameaça da Rússia.

A lei flexibiliza o travão da dívida que impedia o Estado federal de contrair empréstimos superiores a 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano.

Qualquer despesa militar que exceda 1% do PIB (cerca de 43.000 milhões de euros) será excluída da regra do travão da dívida.

A alteração permitirá à Alemanha rearmar-se quase sem restrições financeiras.