Líder da Coreia do Norte reafirma apoio total à Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reafirmou a disponibilidade para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia durante uma reunião com um alto funcionário russo responsável pela segurança, noticiou a imprensa estatal norte-coreana.

Kim manteve conversações "importantes e úteis" com o secretário do Conselho de Segurança russo, Serguei Shoigu, em Pyongyang na sexta-feira, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA.

As duas partes trocaram opiniões sobre questões relacionadas com a defesa dos interesses de segurança dos dois países, e sobre questões regionais e globais, disse a mesma fonte, segundo a agência espanhola EFE.

"A firme escolha e a firme vontade do Governo norte-coreano é apoiar invariavelmente a Rússia na luta pela defesa da soberania nacional, da integridade territorial e dos interesses de segurança no futuro", afirmou Kim, segundo a KCNA.

Shoigu entregou a Kim uma "importante carta assinada" pelo Presidente russo, Vladimir Putin, informou a agência norte-coreana, monitorizada em Seul, sem revelar pormenores.

O secretário do Conselho de Segurança russo chegou à Coreia do Norte na sexta-feira para reuniões com Kim e outros altos funcionários do regime, segundo a agência estatal russa TASS, em mais um capítulo da crescente aproximação entre Moscovo e Pyongyang.

A visita do ex-ministro da Defesa russo segue-se a uma série recente de contactos de alto nível entre os dois governos.

Em meados de março, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Rudenko, também visitou Pyongyang, onde discutiu com o homólogo norte-coreano, Choe Son-hui, a possibilidade de se realizarem reuniões políticas "ao mais alto nível".

Os laços entre Moscovo e Pyongyang intensificaram-se desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Coreia do Norte forneceu soldados e armamento para apoiar as forças russas, segundo a Coreia do Sul e os aliados ocidentais.