Mais de 340 pessoas detidas em protestos contra prisão de opositor turco

Em causa estão as manifestações que têm decorrido, desde quarta-feira, em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia.

O ministro do interior turco, Ali Yerlikaya, afirmou que foram detidas mais de 340 pessoas na sequência dos protestos de sexta-feira contra a prisão do autarca de Istambul e opositor ao governo turco, Ekrem Imamoglu.

Além de Istambul, a agência de notícias AFP dá conta de manifestações em Izmir (oeste), Ancara, Erdrine e Canakkale no noroeste, bem como Adana e Antalya no sul.

Já a espanhola EFE relata que muitos estudantes foram presos após operações em dormitórios de universidades.

Os manifestantes contestam a prisão de Ekrem Imamoglu, de 53 anos, que foi preso em sua casa na madrugada de quarta-feira e deve ser interrogado este sábado pela polícia.

Imamoglu enfrenta acusações de "terrorismo" e "corrupção", indica a imprensa local.

O Partido Popular Republicano, do qual faz parte, convocou mais manifestações para esta noite.

A acusação de terrorismo tem como alvo o banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que no início deste mês disse estar pronto para depor as armas e se dissolver.

Segundo seu advogado, Mehmet Pehlivan, na sexta-feira, numa audiência que durou seis horas, Imamoglu "negou todas as acusações num documento de 121 páginas".

Pehlivan denuncia o uso de "testemunhas secretas de forma abusiva", bem como a passagem de testemunhos não identificados à imprensa, acreditando que os direitos da defesa, bem como "o direito a um julgamento justo foram violados".

Numa mensagem publicada na rede social X, através dos advogados, Ekrem Imamoglu agradece às "dezenas de milhares de manifestantes" que foram às ruas.

"Vocês estão a defender a nossa República, a democracia, o futuro de uma Turquia justa e a vontade da nossa nação", escreveu.