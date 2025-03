Tensões entre Israel e Líbano sobe depois de lançamento de rockets

Israel denunciou este sábado o disparo de três foguetes do Líbano para o norte do seu território, que foram intercetados pela força aérea, e prometeu "responder em conformidade".

As sirenes de ataque aéreo soaram às 07h30 locais (05:30 em Lisboa) em Metula, uma aldeia no norte de Israel que faz fronteira com o Líbano.

A agência libanesa ANI noticiou que aviões israelitas sobrevoaram o setor oriental do sul do Líbano e que os mísseis usados para intercetar os rockets explodiram nessa região.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, alertou para o risco de uma nova guerra com consequências desastrosas para o Líbano, pouco depois de Israel ter denunciado o lançamento de 'rockets' contra o seu território.

Salam disse que um novo conflito com Israel "poderá conduzir o país a uma nova guerra, com consequências desastrosas para o Líbano".

O primeiro-ministro contactou o ministro da Defesa "para garantir que só o Estado tem o poder de decidir sobre a guerra e a paz", acrescentou, numa alusão ao poderoso grupo libanês pró-iraniano Hezbollah.