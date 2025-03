Venezuela anuncia acordo com EUA para retomar voos de repatriamento

A Venezuela anunciou este sábado que acordou com os Estados Unidos retomar os voos de repatriamento de migrantes a partir deste domingo, depois de ter denunciado um bloqueio do Departamento de Estado norte-americano às operações de deportação.

"A Venezuela informa que, no âmbito do Plano Vuelta a la Patria, e com o propósito do regresso dos nossos compatriotas à sua nação com a proteção dos seus direitos humanos, concordamos em retomar com o Governo dos EUA o repatriamento dos migrantes venezuelanos", disse o representante venezuelano nas negociações com Washington, Jorge Rodríguez, num comunicado publicado no Instagram.