Um raide aéreo israelita, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, terá levado à morte de Salah al-Bardaweel, líder político do Hamas e porta-voz do movimento radical islâmico.

A informação está a ser avançada pela imprensa do Hamas e da Palestina.

Em outra frente, Israel retomou os ataques a posições do Hezbollah, no sul do Líbano, quebrando o cessar-fogo em vigor desde novembro.