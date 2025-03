Canadá. Primeiro-ministro convoca eleições para "enfrentar a crise das nossas vidas"

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou este domingo eleições antecipadas para 28 de abril.



Mark Carney, que substituiu Justin Trudeau, diz que precisa de um mandato forte para lidar com a ameaça da nova Administração dos Estados Unidos, liderada pelo Presidente Donald Trump.

As eleições só estavam previstas para 20 de outubro, mas o novo primeiro-ministro canadiano espera capitalizar a recuperação do seu Partido Liberal nas sondagens desde janeiro, quando Trump começou a ameaçar o Canadá e o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a sua demissão.

“Estamos a enfrentar a crise mais significativa das nossas vidas por causa das ações comerciais injustificadas do Presidente Trump e das suas ameaças à nossa soberania”, declarou Carney.

O antigo governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra avisa que "há muito mais a fazer para proteger, investir e unir o Canadá”.

“É por isso que estou a pedir um mandato forte e positivo aos meus compatriotas canadianos. Acabei de solicitar que o governador-geral dissolva o Parlamento e convoque eleições para 28 de abril, e ela concordou", disse Carney aos jornalistas.

Desde que tomou posse, a 20 de janeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, aplicou pesadas tarifas alfandegárias ao Canadá e tem defendido que o país vizinho devia ser o 51.º estado dos EUA.