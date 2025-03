Pelo menos dois mortos em ataques russos contra Kiev

"Ataque maciço de aparelhos aéreos não tripulados inimigos: destroços caíram em várias zonas de Kiev. Há vítimas", disse o autarca da capital, Vitali Klitschko, na plataforma de mensagens Telegram.

"Até agora, sete moradores da capital ficaram feridos. Um deles foi hospitalizado. Os outros foram tratados pelos médicos no local", acrescentou.

Klitschko especificou que os ataques russos afetaram vários arranha-céus, resultando em incêndios nos andares superiores de um deles, no distrito de Dnipropetrovsk, onde os destroços de um drone abatido caíram num edifício residencial.

No distrito de Podilskii, os andares superiores de um arranha-céus incendiaram-se.

Entretanto, no distrito de Dniprovskii, destroços de drones russos intercetados aterraram num restaurante, e, no distrito de Holosiivskii, outros fragmentos acabaram numa zona industrial.

Os serviços de emergência ucranianos foram enviados para as áreas afetadas.

Estes ataques aconteceram um dia depois de uma vaga de drones russos ter causado a morte de uma família de três pessoas, assim como 12 feridos, na cidade de Zaporijia, no sul da Ucrânia.

Os ataques ocorrem numa altura em que delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos se vão encontrar na segunda-feira em Riade, a que se seguirão negociações entre russos e norte-americanos, também na capital saudita.

As conversações visam estabelecer os termos de uma trégua de 30 dias nos ataques a infraestruturas e alvos energéticos, que ambos os lados já sinalizaram a sua aceitação, estando em aberto a possibilidade ser alargada a outras ações militares.

A Ucrânia, sob pressão da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, pretendia um cessar-fogo total, mas, segundo o Kremlin, o Presidente russo, Vladimir Putin, levantou "questões importantes" e aceita apenas uma trégua parcial.

Na sexta-feira, uma autoridade ucraniana que falou à agência de notícias France-Presse sob anonimato explicou que Kiev esperava, durante as negociações na Arábia Saudita, chegar "pelo menos" a um acordo sobre uma trégua parcial com a Rússia, abrangendo o setor energético, as infraestruturas e o Mar Negro.

Moscovo declarou uma trégua energética unilateral na terça-feira passada, mas que Kiev ainda não correspondeu, uma vez que está pendente das negociações agendadas para segunda-feira.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pretende que a trégua inclua todas as infraestruturas civis, e não apenas a energia, e enviou uma lista aos Estados Unidos para análise de Moscovo.