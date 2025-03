Veja o vídeo. Ponte colapsa depois de subida do nível do rio Tejo, em Espanha

Uma ponte colapsou depois da subida do nível da água do rio Tejo, em Talavera de la Reina, do município de Toledo, em Espanha.

A estrutura tratava-se de uma construção da época romana na Península Ibérica. A RTVE relata a tristeza de muitos habitantes, já que a ponte era um dos símbolos da região.

Nas redes sociais, o autarca José Julián Gregorio fala em "um dia terrível" para a história de Talavera. O representante da localidade refere que a destruição da ponte é "uma perda patrimonial".

"A cidade está consternada. A ponte era um dos locais mais característicos e importantes da nossa cidade", lamenta.

José Julián Gregorio indica, ainda, que a região enfrenta um "momento complicado" em toda a bacia do rio Tejo e pede "prudência e cautela".

Depois de ter atingido Portugal, a depressão Martinho deslocou-se para Espanha, agravando o mau tempo que tem provocado muita chuva e inundações em Espanha.