Bilhetes grátis para Sabrina Carpenter? Ministra das Finanças do Reino Unido aceitou por "segurança"

O governo trabalhista do Reino Unido ainda não passou um ano no poder, mas já se viu em apuros devido a dois concertos. A ministra das Finanças do Reino Unido admitiu este domingo ter aceitado a oferta de dois bilhetes para um concerto de Sabrina Carpenter em Londres, em março.

A oferta não viola as regras de conduta do governo britânico, mas é conhecida numa altura em que os trabalhistas planeiam fazer cortes de dois mil milhões de libras na administração pública do país - o que pode resultar no despedimento de dez mil funcionários públicos. O plano, que também inclui cortes de cinco mil milhões de libras em prestações sociais, vai ser anunciado oficialmente esta quarta-feira.

Entrevistada na BBC com a imagem de Sabrina Carpenter com pano de fundo, Rachel Reeves confirmou que foi ao concerto “com um membro da minha família há umas semanas”, argumentando que agora tem segurança a acompanhá-la, “o que significa que não é tão fácil como seria no passado simplesmente sentar-me num concerto, apesar de isso provavelmente ser muito mais fácil para toda a gente”.