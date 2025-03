A gripe das aves foi detetada pela primeira vez numa ovelha no Reino Unido, segundo anunciou a veterinária chefe do Reino unido Christine Middlemiss. Apesar de não ter sido divulgado o local exato, a porta-voz refere ter sido numa quinta em Yorkshire.

“Nós confirmámos ter detetado a origem da gripe aviária numa só ovelha numa quinta em Yorkshire”, refere a veterinária segundo a “Sky News”. O risco para a população e para a os outros animais é baixo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O vírus foi detetado após terem sido feitos exames de rotina, uma vez que o rebanho se encontrava num local onde já havia sido descoberto gripe aviária em pássaros. Segundo um porta-voz do governo, a ovelha infetada era uma fêmea que demonstrava sinais de mastite, uma infeção nas glândulas mamárias. O restante do rebanho não se encontra infetado.

Em resposta à possibilidade de um aumento de casos de gripe aviária, a veterinária-chefe Christine Middlemiss pede que “enquanto o risco para a pecuária se mantém baixo, eu peço a todos os donos de animais que façam uma limpeza completa e comuniquem quaisquer sinais de infeção à Agência de Saúde Animal e Vegetal”.

O vírus H5N1, mais conhecido como gripe aviária ou gripe das aves, é uma doença provocada por um vírus que infeta os pássaros e, por vezes, outros animais e pode causar, entre outras consequências, uma pneumonia ou mesmo a morte.

Segundo a doutora Meera Chand ,da Agência Sanitária do Reino Unido, ainda que mamíferos possam contrair a doença, a infeção num ser-humano não é tão fácil de acontecer.

“A nível global, continuamos a verificar que mamíferos podem ser infetados pela gripe aviária. No entanto, as evidências mais recentes sugerem que a gripe atualmente em circulação não se espalha facilmente para as pessoas- e o risco para o público geral permanece muito baixo”, refere.´

O caso mais recente da doença em seres-humanos no Reino Unido data de janeiro quando um trabalhador de uma quinta foi diagnosticado após um elevado contacto com aves infetadas.

Robin May, consultor científico chefe da Agência de Normas Alimentares, esclarece que estão “a trabalhar de perto com o Departamento do Ambiente, alimentação e Assuntos Rurais, com a Agência Sanitária do Reino Unido e com as Normas Alimentares da Escócia para seguir a descoberta da gripe aviária numa ovelha no Reino Unido”.

Segundo Robin May, o risco de transmissão da doença via comida no Reino Unido, uma vez que o vírus normalmente não é transmitido dessa maneira.