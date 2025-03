Grupo de direitos humanos denuncia prisão de dez jornalistas na Turquia

A organização turca de defesa de direitos humanos MLSA denunciou esta segunda-feira que dez jornalistas turcos foram detidos em Istambul e na cidade de Izmir.

De acordo com a mesma fonte, um dos dez jornalistas é fotógrafo da agência de notícias francesa France-Presse.

As detenções dos jornalistas ocorreram um dia depois de novos protestos desencadeados pela detenção do presidente da câmara da oposição de Istambul, Ekrem Imamoglu.

O autarca, que foi destituído do cargo e transferido para uma prisão no domingo, foi entretanto designado pelo principal partido da oposição como candidato às eleições presidenciais na Turquia de 2028.

A detenção de Imamoglu, na quarta-feira passada, desencadeou uma onda de protestos sem precedentes na Turquia desde o movimento que começou na Praça Taksim, em 2013.

Desde quarta-feira, realizaram-se manifestações em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia.

No domingo, dezenas de milhares de pessoas voltaram a concentrar-se junto à Câmara Municipal de Istambul, onde se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia.

As autoridades proibiram todas as concentrações na maior cidade do país até quarta-feira à noite.