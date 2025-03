Homem condenado por violação filmada acidentalmente por máquina de lavar

Um tribunal sul-coreano condenou um homem de 24 anos a sete anos de prisão por crimes sexuais, após imagens recolhidas por câmaras de segurança domésticas terem captado uma violação refletida na porta de uma máquina de lavar. A prova tornou-se central no julgamento, que envolveu acusações de violação feitas por uma antiga namorada.

Segundo a BBC, o caso foi inicialmente julgado em novembro de 2024, resultando numa pena de oito anos de prisão. No entanto, após recurso, a pena foi reduzida em um ano, devido a um acordo extrajudicial com uma das vítimas.

Os crimes ocorreram entre março e abril de 2024 e incluem, segundo os relatórios do tribunal, seis episódios de violação cometidos contra a ex-namorada. A gravação comprometedora acabou por ser um elemento decisivo para sustentar as acusações.

O arguido foi ainda proibido de trabalhar, durante sete anos após a sua libertação, em qualquer instituição que envolva contacto com crianças, jovens ou pessoas com deficiência. Durante esse período, deverá também usar uma tornozeleira eletrónica para vigilância.

O tribunal da Filial de Wonju do Tribunal Distrital de Chuncheon afirmou que o homem demonstrou algum arrependimento, mas continuou a cometer crimes semelhantes mesmo estando sob investigação.

"O crime praticado pelo arguido é muito sério, e as circunstâncias após o crime também não foram boas", afirmou o juiz responsável, referindo ainda tentativas do réu de pressionar as vítimas com contra-processos.

Além deste caso, o homem já tinha sido indiciado anteriormente por suspeitas de violação de outra ex-namorada e por ter mantido relações sexuais com uma menor de idade.