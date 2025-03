Nova ronda de negociações. Ucrânia, Rússia e EUA vão dar uma chance à paz?

Depois do encontro entre diplomatas ucranianos e norte-americanos, segunda-feira é a vez de a delegação dos EUA se sentar com a Rússia. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, mostrou-se otimista sobre o cessar-fogo, declarando sentir que o Presidente russo, Vladimir Putin, “quer paz”.

A Ucrânia e a Rússia acordaram, esta semana, parar durante 30 dias os ataques a infraestruturas de energia. Mas esses ataques continuam, e ainda é preciso acordar como e quando implementar esse cessar-fogo parcial.

As negociações em Ríade, capital da Arábia Saudita, devem ainda olhar para a segurança da navegação de navios no mar Negro. O objetivo dos Estados Unidos será ter um acordo alargado a 20 de abril, de acordo com a Bloomberg.

Quem participa?

Do lado dos EUA, Steve Witkoff é o responsável pelas negociações. O empresário é o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente e para o Presidente russo. Juntam-se ainda Andrew Peek, do Conselho de Segurança Nacional, e Michael Anton, diretor de planeamento de políticas do Departamento do Estado.

A liderar a representação da Ucrânia está o ministro da Defesa, Rustem Umerov, acompanhado de Pavlo Palisa e Ihor Zhovka, dirigentes do gabinete de Zelensky, Mykola Kolisnyk (vice-ministro da Energia), e Oleksandr Karasevich (secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros).

A delegação russa vai ser liderada por Sergei Beseda, um ex-chefe do quinto diretorado do FSB – a parte da agência de segurança sucessora do KGB responsável pelas operações de informação na Ucrânia, que recrutou colaboradores antes da invasão de fevereiro de 2022. Beseda vai ser acompanhado por Grigory Karasin, diretor do comité do senado russo de assuntos internacionais.

Quais são as posições da Rússia e Ucrânia?

A Rússia não dá sinal de ceder em nenhuma das exigências que faz sobre a Ucrânia desde que lançou a invasão alargada, em fevereiro de 2022.

Numa chamada telefónica com Donald Trump, Putin exigiu, como condições para o cessar-fogo, o fim completo da ajuda militar estrangeira à Ucrânia e do fornecimento de informações a Kiev.

Ou seja, os objetivos russos continuam os mesmos: a capitulação da Ucrânia através do reconhecimento de quatro regiões ilegalmente anexadas, com uma declaração de neutralidade e redução do exército. A presença de forças ocidentais na Ucrânia também é recusada pelo Kremlin.