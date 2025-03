Realizador palestiniano vencedor de um Óscar é atacado por colonos judeus e preso

Colonos israelitas agrediram esta segunda-feira Hamdan Ballal, um dos correalizadores palestinianos do filme vencedor de um Óscar "No Other Land", na Cisjordânia ocupada, e este foi depois detido por militares israelitas, avançaram ativistas no local.

Dezenas de colonos atacaram a aldeia palestiniana de Susiya, na zona de Masafer Yatta, destruindo bens, informou o grupo de ativistas Center for Jewish Nonviolence.

Os colonos atacaram Hamdan Ballal, um dos correalizadores do documentário, deixando a sua cabeça a sangrar, disseram os ativistas.

Enquanto Ballal estava a ser tratado numa ambulância, soldados detiveram-no a ele e a um segundo palestiniano, adiantou o grupo. O seu paradeiro é agora desconhecido.

O filme "No Other Land", que ganhou este ano o Óscar de melhor documentário, relata a luta dos habitantes de Masafer Yatta para impedir os militares israelitas de demolirem as suas aldeias.

O filme tem dois correalizadores palestinianos, Ballal e Basel Adra, ambos residentes em Masafar Yatta, e dois realizadores israelitas, Yuval Abraham e Rachel Szor.